Straße verschüttet: 150 Einsätze wegen Unwetter

Die sommerliche Hitze des Sonntags entlud sich in den Abendstunden über Oberösterreich in Form eines gewaltigen Unwetters, das eine Spur der Verwüstung durch weite Teile des Bundeslandes zog. Etwa durch das Salzkammergut, wo sich Starkregen festgesetzt hatte: In Au-See fielen rund 60 Liter Niederschlag.