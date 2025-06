Auch Schenkenfelden wendet sich gegen Windkraft

Umstrittenes Thema

Wind gibt es im Mühlviertel genug, dennoch ist das Thema in der Bevölkerung umstritten. In Grünbach entschieden sich die Bürger nach Stimmungsmache des Ortschefs gegen die weißen Riesen. In der Nachbargemeinde Rainbach hatte man sich dafür entschieden, ebenso in Sandl. Dort droht allerdings die von der schwarz-blauen Landesregierung geplante Windkraft-Ausschlusszone die Pläne zu durchkreuzen.