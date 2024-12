180.000 Haushalte haben kein Geld für Geschenke

Konkret auf die Ausgabenbremse treten insbesondere Haushalte im untersten Einkommensquartil. Rund ein Viertel der Haushalte hierzulande muss nämlich mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 2000 Euro auskommen. In dieser Gruppe geben wiederum 17 Prozent an, heuer überhaupt keine Weihnachtspräsente zu kaufen. In absoluten Zahlen entspricht dies knapp 180.000 Haushalten. Dort sind beispielsweise überdurchschnittlich viele Single-Haushalte, arbeitslose Personen, junge Menschen sowie Pensionisten vertreten.