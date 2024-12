Handel: Starker Start ins Weihnachtsgeschäft

Bereits am Samstag hatte ein Rundruf in Kärnten gezeigt, dass die Manager der drei größeren dortigen Einkaufszentren sehr zufrieden waren. In den Klagenfurter City Arkaden übertraf die Auslastung am ersten Advent-Einkaufssamstag jene vom Vorjahr fast um ein Fünftel (18 Prozent). Auch im Burgenland wurden die Erwartungen übertroffen, heiß es etwa aus dem Designer Outlet Parndorf.