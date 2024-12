Sotheby‘s versteigert Zehn Gebote auf Marmor

Entdeckt wurde der Stein 1913 bei Bauarbeiten für eine Zugstrecke an der Südküste des heutigen Israel, in einer Gegend, in der frühe Kirchen und Synagogen errichtet wurden. Allerdings war den Findern die Kostbarkeit des Steins nicht bewusst. Die Marmorplatte fand Verwendung als Pflasterstein und landete an einem Hauseingang – mit der beschrifteten Seite nach oben.