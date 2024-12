Pürstl: „Kriminalität durch Unmündige verdoppelt“

Pürstl: „Da waren die Spezialisten im Landeskriminalamt gefragt, aber auch die Kooperation mit dem Bundeskriminalamt und Kontakte ins Ausland nötig. Ich sage immer, Sicherheit braucht eine ruhige Hand. Denn die Dinge dauern natürlich, wenn so ein Phänomen auftritt. Dann heißts einmal: Analysieren, Strategien entwickeln und dann letztlich mit der entsprechenden Taktik zuschlagen. Und das ist auch hier gelungen.“ Derzeit gäbe es jedoch ´nichts in der Tasche´, wo andere vergleichbar große Phänomene, die in der Öffentlichkeit bereits bekannt seien, kurz vor Aufklärung stünden. Pürstl, vielsagend ergänzend: „Und wenn es so wäre, würde ich es hier jetzt auch nicht erwähnen.“