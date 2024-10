„Krone“ mit der Polizei in Wiener Schnellbahnen

Suchtgift- und fremdenpolizeiliche Kontrollen

Die Polizei ist in der Schnellbahn in erster Linie als Unterstützung im Einsatz. Bei Verdacht führen sie aber auch Suchtgift- und fremdenpolizeiliche Kontrollen durch. Das geschieht an diesem Vormittag einmal. „Ein Fahrgast wirkte nervös, schnell wurde aber klar, dass es sich um eine Erkrankung handelt“, so der Polizist.