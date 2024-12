Mühlviertler lädt Gäste in sein Lichter-Wunderland

Vor zehn Jahren hat Manuel Roißner mit einer einzelnen Lichterkette angefangen, heuer montierte der 39-Jährige an seinem Haus in Lasberg in Oberösterreich die 100.000. LED-Lampe. Die größte Freude machen dem Mühlviertler die strahlenden Kinderaugen – und auch einen guten Zweck erfüllt die pompöse Weihnachtsbeleuchtung.