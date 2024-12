FPÖ und ÖVP wollen verplichtendes Vorschuljahr

Über das Wochenende sollen noch Gespräche sowie „Letztabstimmungen“ geführt werden, hieß es von FPÖ und ÖVP am Freitag. Laut „Krone“-Infos soll es sich dabei in erster Linie um Personalfragen handeln. Die Vorstellung der neuen Landesregierung wird für Anfang kommender Woche erwartet. Inhaltlich sollen sich die beiden künftigen Regierungspartner bereits einig sein. Drei Häppchen (darunter eine Bezahlkarte für Asylwerber) wurden am Dienstag bekannt gegeben, am Freitag folgten drei weitere.