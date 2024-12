Steiermark: Bezahlkarte für Flüchtlinge ist fix

Blau-Schwarz nimmt Gestalt an – und der Steiermark steht ein politischer Umbau bevor, wie seit Jahren nicht mehr! Während in der letzten Landesregierung Drexler/Lang mehr verwalten als gestalten auf der Agenda stand, wird in den nächsten fünf Jahren ordentlich umgekrempelt. Im Gesundheits-, Kultur- und Migrationsbereich soll, wie die „Steirerkrone“ aus gut informierten Verhandler-Kreisen hört, kein Stein auf dem anderen bleiben. Styria first, die Steiermark zuerst lautet das Motto!