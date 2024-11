Appell an neue Regierung: „Darf keine Tabus geben“

Herk nimmt auch zur Obmanndebatte in der steirischen ÖVP Stellung. Der Wirtschaftsbund-Chef hat zwar in der Sitzung am Montag Wahlverlierer Christopher Drexler, wie alle anderen auch, das Vertrauen ausgesprochen, doch der parteiinterne Wirtschaftsflügel drängt auf eine Neuaufstellung nach den Koalitionsverhandlungen. „Wenn in einem Unternehmen das Geschäft schlecht läuft, wird die Position des Geschäftsführers hinterfragt. Das ist in einer Partei nicht anders. Man muss dann alles hinterfragen, so selbstkritisch muss man sein. Nichts ist gottgegeben und durch Handauflegen wird nichts besser“, so Herk am Dienstag.