Traurige Abschiede und erfreuliche Neuzugänge

Seine Stärke war nicht nur seine überbordende Fantasie und sein nicht enden wollender Kampf- und Widerspruchsgeist, sondern auch die Fähigkeit, mit anderen Künstlern zusammenarbeiten zu können. Seine Arbeiten waren auf unzähligen Ausstellungen in Europa, Australien und den USA zu sehen, darunter auch auf der Biennale in Venedig und gleich mehrmals auf der documenta im deutschen Kassel. Und natürlich in seinem Bruseum in der Grazer Neuen Galerie, dem 2011 eröffneten Museum, das ihm bereits zu Lebzeiten ein Denkmal setzte.