Last-Minute-Treffer lässt Atletico Madrid jubeln

Die Gäste gerieten in Sevilla durch Lucien Agoume (7.) früh in Rückstand. Julian Alvarez erzielte per Elfmeter den Ausgleich (25.), ehe in der Nachspielzeit der viel umjubelte Siegtreffer gelang. Bereits am Samstag hatte Real zu Hause 1:2 gegen Valencia verloren, Barcelona war nicht über ein Heim-1:1 gegen Betis Sevilla hinausgekommen.