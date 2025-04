Austria Wien gegen Wolfsberger AC – ab 17 Uhr LIVE

Wenige Tage nach dem violetten Schock im Cup-Halbfinale nimmt es Fußball-Bundesliga-Tabellenführer Austria Wien am Sonntag (17.00 Uhr) in Favoriten mit dem WAC auf. Wachsen die Veilchen am Cup-Aus oder welken sie? Ihr Trainer glaubt an Ersteres. „Uns kann keiner so schnell aufhalten“, betonte Stephan Helm. Dass Defensivbollwerk Aleksandar Dragovic und Kreativmotor Dominik Fitz gesperrt fehlen, macht die Aufgabe gegen den Tabellenvierten aber nicht einfacher.