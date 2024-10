Neues Leben für eine historische Grazer Bühne

Am 9. Oktober wird das „Theaterhaus“, so der neue Name der Bühne, offiziell eröffnet. Das freut auch den zuständigen Kulturstadtrat Günter Riegler, der sich für die Wiederbelebung stark gemacht hat: „Die Erhaltung und Wiedereröffnung des Theaters ist mir ein großes Anliegen – nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch wegen der Architektur. Dass dieses Kleinod nun der Grazer Theaterszene als zusätzlicher Aufführungsort zur Verfügung steht, freut mich sehr.“