Pogacar gewinnt Flandern-Rundfahrt zum zweiten Mal

Nächstes Duell Pogacar – van der Poel steht an

19 Kilometer vor dem Ziel hatte Pogacar am Oude Kwaremont die entscheidende Attacke gesetzt. Mit dem Sieg revanchierte er sich für den Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo, als er im Duell mit van der Poel das Nachsehen hatte. Etwa 130 Kilometer vor dem Ziel gab es einen heftigen Massensturz. Bei hoher Geschwindigkeit waren zwölf Fahrer darin verwickelt, u.a. van der Poel. Für ihn geht es am nächsten Sonntag ins nächste Kräftemessen mit Pogacar, denn der Slowene wird zum ersten Mal am Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix teilnehmen.