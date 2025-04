Am 85. Geburtstag den Marathon in Wien gelaufen

Großer Schreck in der Früh

In der Früh war sein Start noch an einem seidenen Faden gehangen. Nachdem er um 6.45 Uhr aus Asparn im Tullnerfeld mit seinen Söhnen Georg und Roman nach Wien gefahren war, war die U-Bahn so voll, dass das Marathon-Trio knapper als geplant zum Start kam. Sie gaben ihre Garderoben-Sackerln in einen der letzten dafür vorgesehenen Lastwagen. Als dieser weggefahren war, fiel Felix Pauli ein, dass seine Startnummer in dem Sackerl war. Sohn Georg rief daraufhin Andreas Maier, Pressesprecher des Vienna City Marathons, an. In Windeseile wurde eine Ersatz-Startnummer organisiert.