„Alle Teams in Meistergruppe sind uns überlegen“

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer):

„Es war ein schwieriges Spiel, vor allem weil wir es nicht gut gemacht haben. Wir haben ganz gut begonnen und waren dann aber nachlässig. Es hat gewirkt, wie wenn wir nur mit 85 Prozent spielen. Das war sicher kein gutes Spiel in der ersten Halbzeit. Wir machen dann in der zweiten Hälfte das Tor und werden wieder schlampig. Es war sicherlich ein Spiel, wo wir viele Dinge kritisieren müssen, das zum Negativen. Das Positive ist, wir haben das Spiel mit vielen Ausfällen gewonnen. Ein Spiel, in dem wir auch improvisieren mussten. In der Kabine saßen sehr viele Spieler in Zivilklamotten, die nicht einsatzfähig waren, das darf man nicht außer Acht lassen. Ich freue mich über die drei Punkte und wir wissen, woran wir arbeiten müssen.“