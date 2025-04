ManUnited gegen ManCity ab 17.30 Uhr LIVE

Für die Tore bei ManCity ist deshalb Winter-Neuzugang Omar Marmoush zuständig, der Ägypter traf in der Premier League zuletzt in zwei Spielen hintereinander und fünfmal in acht Einsätzen. „Er hat ein gutes Gespür und gute Statistiken für die kurze Zeit, in der er bei uns ist. Er ist dynamisch, hat ein gutes Pressing, ich bin wirklich zufrieden mit ihm“, sagte Guardiola über den Ex-Frankfurter.