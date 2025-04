Vor Marathonsieg „fast jeden Tag in die Kirche“

Emotionen gehören bei Marathon-Triumphatoren immer dazu, so euphorisch wie Abadi hatten jedoch noch wenige in Wien gejubelt. Er zückte ein Bild der Mutter Gottes, das er den ganzen Marathon bei sich getragen hatte, küsste es und hielt es in die Kameras. Dann kniete er sich auf den Boden, verbeugte sich in alle Himmelsrichtungen und deutete gen Himmel. Abschließend zog er auch noch seine Adidas-Schuhe aus und küsste sie.