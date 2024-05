Erzherzog Johann hat endlich sein eigenes Museum

Verbindung von Tradition und Fortschritt

Natürlich werden auch seine Rollen als Reichsverweser und Militär thematisiert, so wie seine Naturverbundenheit, seine Reiseleidenschaft und die vielen Errungenschaften, die er in der Steiermark – manchmal auch gegen großen Widerstand – durchgesetzt hat und die Joanneum-Chef Marko Mele in einem Zitat des Prinzen zusammenfasst: „Treu dem guten Alten, deshalb nicht minder empfänglich für das gute Neue“.