Landbauer bei Salvinis Parteitag: „Bist ein Held“

Marine Le Pen: „Wir werden nicht nachgeben“

Beim Lega-Parteitag in Florenz schaltete sich am Sonntag auch die Chefin der französischen Partei Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, per Video zu. „Wir werden angesichts dieser Gewalt niemals nachgeben, wir werden alle legalen Mittel nutzen, um uns bei dieser Präsidentschaftswahl zu präsentieren“, so Marine Le Pen in einer Live-Schaltung, bei der sie mit Salvini sprach.