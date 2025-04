Bundesforste: „Wir müssen die Hirsche abschießen!“

Landesjägermeister Anton Larcher sprach von fragwürdigen Jagdmethoden. „Beim Umgang mit Lebewesen sind ethische Grundsätze – und speziell bei einem Unternehmen, das letztlich uns allen gehört – anzuwenden. Im Übrigen haben die ÖBF bei den Jagden, die sie in Eigenbewirtschaftung übernommen haben, bewiesen, dass Förster niemals die besseren Jäger sind“, wetterte Larcher am Freitag. Am Samstag verkündete die Tiroler Volkspartei dann in Person von LA Michael Jäger, der auch Obmann des Bezirksjagdbeirates ist, dass nach Gesprächen mit LHStv. Josef Geisler und Bundesminister Norbert Totschnig die „Lex Brandenberg“ vorerst abgesagt sei – also keine Abschüsse in der Schonzeit.