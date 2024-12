Hautnah! Wagners Göttinnen und Götter zum Spüren

LoKI basiert natürlich auf Loge. Aus Loge ist eine Lo-KI geworden. Unser Stück spielt in der Zukunft, daher tritt künstliche Intelligenz in einer Halbgöttin bei uns auch in Erscheinung. Wenn man sich Wagners Loge anschaut, diesen undurchschaubaren Charakter. Wo man nie weiß, will er uns jetzt was Gutes, will der uns was Schlechtes tun? Dass das auf eine künstliche Intelligenz zutrifft, ist ganz nah an der Wahrheit.