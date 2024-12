Nazi-Straße schon von digitaler Karte gelöscht

Die Heinrich-Damisch-Straße in Salzburg-Parsch soll bald einen neuen Namen erhalten. Damisch wird durch seine Tätigkeit in der Nazi-Zeit von Historikern kritisch gesehen. Die „Krone“ hat mehrfach berichtet, dass die Stadt Salzburg den kleinen Straßenzug umbenennen will. Gestern wurde die letzte Hürde dafür im Gemeinderat der Stadt genommen. Ab Frühjahr 2025 soll die Straße nach Helene Thimig benannt werden.