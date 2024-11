Neuer Name für NS-Straße: Aus Damisch wird Thimig

In den acht Hausnummern in der Heinrich-Damisch-Straße sind 34 Personen gemeldet, teilweise schon seit Jahrzehnten. Darüber hinaus haben vier Firmen in der kleinen Straße in Salzburg-Parsch ihren Sitz. Sie alle sollen Anfang 2025 eine neue Adresse bekommen. Der Namensgeber der Straße, Heinrich Damisch, war bekanntlich – die „Krone“ berichtete – glühender Antisemit und Nationalsozialist.