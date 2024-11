Nazi-Straße: Bewohner wollen keinen neuen Namen

Aus der kleinen Heinrich-Damisch-Straße in Salzburg-Parsch soll 2025 die Helene-Thimig-Straße werden. Heute wird Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) den Amtsbericht dafür unterschreiben. Damisch war frühes NSDAP-Mitglied und Antisemit. War die Umbenennung von NS-belasteten Straßen in der Stadt bisher Tabu, soll jetzt endlich Bewegung in die Sache kommen – die „Krone“ hat berichtet. Die Straße mit nur acht Adressen soll zum Pilotprojekt werden.