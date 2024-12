Auf die Grazer Standler kommen hohe Kosten zu

Exakt 34,45 Euro zahlen Grazer Kioske und Stände ohnehin ab 2025 pro Monat und Quadratmeter in der „Zone A“. Doch so wie es aussieht, kommen nochmals zehn Prozent Gebühren hinzu: Das Doppelbudget, das am Donnerstag beschlossen wird, sieht eine Erhöhung auf 37,90 Euro vor. Neben Teuerung und Einführung des Einwegpfands eine weitere Last, die Würstelstandler und Co. schultern sollen.