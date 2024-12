USA verhängen Sanktionen gegen chinesische Firma

Eine Stellungnahme von Guan lag zunächst nicht vor. Die Sichuan Silence Information Technology Company war bereits in der Vergangenheit mit zweifelhaften digitalen Aktivitäten in Verbindung gebracht worden. Der Facebook- und Instagram-Betreiber Meta warf dem Unternehmen 2021 eine Beteiligung an einer koordinierten Desinformationskampagne zur Covid-Pandemie vor. Die Regierung in Peking weist jede Verwicklung in Cyberangriffe zurück.