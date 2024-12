Simone Lugner weiß genau, wen sie will

Eine Frau, die weiß, was sie will

Dabei will sie nur Einen ... Profitänzer Herbert „Herby“ Stanonik – an seiner Seite sehe sie sich gut, wenn schon bald das Training für „Dancing Stars“ beginnt. Ihn kenne sie bereits und bei so etwas intimen und körpernahen wie Tanzen, wäre sie um „einen schwulen Partner froh“.