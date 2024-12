„Andere würden sich dafür alle Finger abschlecken“

Lorenz Potocnik, 53 und einer der sieben Bürgermeister-Kandidaten in Linz, steht am Urfahraner Marktgelände und schüttelt den Kopf: „Worauf warten wir noch? Es ist höchste Zeit, das einst von mir initiierte Projekt eines ,Central Parks‘ am Urfahraner Marktgelände umzusetzen. Andere Städte würden sich alle zehn Finger abschlecken und das Potenzial längst heben“, leuchten Potocniks Augen, wenn er im Detail von seiner Vision erzählt, obwohl er weiß, dass sie so wohl nie umgesetzt wird.