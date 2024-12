Volksbefragung: Werden alte Pläne ausgepackt?

Die Gräben in der Zuckerl-Koalition sind bekanntlich groß. Damit es nicht zu lähmenden ideologischen Endlos-Debatten zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS in der nächsten Legislaturperiode kommt, wird in den Verhandlungsrunden über einen Ausweg diskutiert – und der könnte, wie die „Krone“ berichtete, Volksbefragung heißen. Bei strittigen Themen wie Gesamtschule oder Vermögenssteuern soll das Volk abstimmen können. Diese Idee findet bei Interessenvertretern in der SPÖ und in der ÖVP einige Anhänger, die NEOS sind, so hört man aus Verhandlerkreisen, eher weniger davon begeistert, dieses Demokratie-Instrument zum Einsatz zu bringen.