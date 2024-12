Diebe hochpreisiger Düfte in Kärnten festgenommen

Schon am Tag davor beobachtet

Bereits am Vortag, am Freitag, konnten Zivilbeamte des Kriminaldienstes in Spittal drei Männer beobachten, die in einem Drogeriemarkt Parfumfläschchen in eine Tasche steckten. Kurz darauf konnten die Männer in ihrem Auto angehalten werden. Es handelt sich um drei Rumänen im Alter von 34, 27 und 23 Jahren. Diebesgut im Wert von Tausenden Euro wurde sichergestellt.