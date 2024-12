Die 99ers schlittern in ein böses Heim-Debakel

Statt mit dem Tor in Schwung zu kommen, kamen die Murstädter völlig unter die Räder: Brown traf gegen den am Boden liegenden Gunnarsson zum 2:1. Hari (23./PP), Atkinson (25.) und Campbell (27.) erhöhten binnen vier Minuten sogar auf 5:1 für Fehervar. Was für ein Schock! Zwar konnte Paul Huber noch einmal auf 2:5 (27.) verkürzen, doch da war es gefühlt schon zu spät. Weil die Ungarn nicht locker ließen, Ambrus sogar auf 6:2 für die Gäste stellte. Bei diesem Ergebnis blieb es dann auch.