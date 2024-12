Notre Dame: Der Geist des Friedens

Jenseits solcher schönen vorweihnachtlichen Hoffnungen geht es jetzt für die beiden Kriegsparteien also realpolitisch primär darum, die Voraussetzungen und Ausgangsbedingungen für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche zu optimieren. Die russische Armee will möglichst weit vorrücken, um vollendete territoriale Tatsachen zu schaffen. Kiew will mit dem Einsatz westlicher Langstreckenwaffen den Druck auf Russland erhöhen.