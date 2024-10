Lieber Atomkraftwerk als Windräder im Innviertel?

Johann Aschenberger greift zur „Quetschn“ und gibt das Gstanzl der „Innviertler Roas“ zum Besten – der etwas andere Start in eine Pressekonferenz. Geladen hatten dazu am Mittwoch in Linz „Die Furzenden Troglodyten“. So bezeichnen sich die Innviertler Windkraftgegner ironischerweise selbst – basierend auf einer zehn Jahre alten Karikatur, die ihresgleichen als ebensolche Höhlenmenschen verunglimpfte.

„Bin ich der Trottel?“

Neben Aschenberger, dem Obmann des Vereins zum Schutz des Hausruck- und Kobernaußerwaldes sitzt Hermann Brunnschmid. Der pensionierte Heizungstechniker ist extra aus Tirol angereist, um gegen erneuerbare Energie zu wettern. Dazu führt er selbst erstellte Berechnungen an, die aus seiner Sicht aufzeigen, dass Windkraft und Photovoltaik ins Verderben führen, solange es keine ausreichenden Speicher dafür gibt. „Bin ich der Trottel oder die anderen?“, versteht er die Welt nicht.