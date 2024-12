„Er schämt sich nicht, mit mir gesehen zu werden“

Die Leute starren, drehen sich um. Anna Karrila stemmt gerade ihre Gewichte, scheint von den Blicken im John Harris im Donaupark in Linz nichts mitzubekommen. Oder sie blendet diese mittlerweile einfach aus. Denn mit ihren knallorangen Haaren und ihrer Statur ist die Finnin auf alle Fälle ein Hingucker. Karrila ist die stärkste Frau der Welt und will auch während ihres „Heimaturlaubs“ in Linz nichts an ihrer Fitness verlieren. „Ich habe mit 13 Jahren begonnen, ins Fitnessstudio zu gehen. Mit 18 habe ich dann mit Bodybuilding begonnen und auch im Bodyfitness Wettkämpfe bestritten. Aber irgendwann wollte ich keine Diäten mehr machen und bin dann im Power Lifting gelandet. Das ist Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen. Und hab’ dann ohne Training gleich meinen ersten Wettkampf gewonnen. Im selben Jahr, mit 23, wurde ich zum ersten Mal Weltmeisterin. Und immerhin gibt es in dieser Kategorie 200.000 Leute weltweit, die das machen“, lacht Anna sichtlich stolz.