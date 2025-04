Auch Arbeiterkammer für breitere Nibelungenbrücke

Die AK-Chefs Stangl und Heimberger schreiben in ihrem Brief an die Bau- und Bezirksverwaltung, der der „Krone“ vorliegt: „Wir empfehlen, die Idee zum Bau eines Bypass-Radwegs nochmals zu prüfen. Die jetzige Situation führte auch zu zahlreichen Beschwerden von AK-Mitgliedern und Betriebsräten, warum wir dringend auf eine konstruktive und wirksame Lösung für alle Verkehrsteilnehmer drängen.“