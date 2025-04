Bettlerin plünderte Börserl von hilfsbereiter Frau

Bis in Küche gefolgt

Als sie in die eigene Wohnung marschierte, folgte ihr die Fremde unaufgefordert sofort bis in die Küche nach und setzte sich dort zu Tisch. Während die Pensionistin ins Badezimmer ging, um eine Getränkeflasche zu holen, suchte die Rumänin nach der Geldbörse der Frau, die sie auch fand und aus der sie rund 300 Euro Bargeld stahl. Mit dieser Beute flüchtete sie aus der Wohnung.