Fünf neue Rätselrallyes im Schatten der Burgen

In einen riesigen Abenteuerspielplatz verwandelt sich das obere Donautal. Die Gemeinden Hofkirchen/M., Neustift, Oberkappel und Pfarrkirchen/M. bieten künftig spannende Rätselrallyes und interaktive Schnitzeljagden an – wobei das Abenteuer „Verschollen in der Zeit“ sogar mit dem E-Bike erlebt werden kann und die Radfahrer an jedem der 17 Rätselstationen ins Spiel einsteigen können.