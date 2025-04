Brucknerhaus: Die Pläne der neuen Intendanten

„Fels in der Brandung“

Liczewski, in München geboren, hat beim Salzburger Festspielfonds federführend die grundlegende Neuaufstellung von Rechnungswesen und Controlling gestellt. Lukas sieht in dem 39-Jährigen den „Fels in der Brandung“ für den kaufmännischen Part der LIVA, er sei ein „Betriebswirt mit Liebe zum Sport und der Kultur“.