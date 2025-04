Neun Tage Volksfest, Genuss und gute Laune

In der neuen Media Lounge von ORF OÖ und der „OÖ-Krone“ kann man hervorragend eine Auszeit vom Trubel nehmen. So können Besucher in entspannter Atmosphäre etwa die aktuelle Tageszeitung lesen oder sich auch in die verschiedenen Krone-Magazine vertiefen. Außerdem kann man beim virtuellen Glücksrad sein Glück versuchen und tolle Preise gewinnen.