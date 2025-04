Geldregen für Linzer Start-up: 15 Millionen Euro

„Bahnbrechende Lösungen“

„Unsere Mission bei Emmi AI ist es, die Grenzen des industriellen Engineerings neu zu definierenˮ, sagt Johannes Brandstetter, Chief Scientist, Mitgründer von Emmi AI und Forscher am Institut für Machine Learning an der Johannes Kepler Universität Linz. „Durch die Verknüpfung von KI und Physik können wir Simulationen, die früher Tage gedauert haben, nun in Echtzeit durchführen. Das ist ein Quantensprung für Forschung und Industrie. Diese Seed-Finanzierung ermöglicht es uns, unsere wissenschaftliche Vision noch schneller in die Tat umzusetzen und unsere bahnbrechenden Lösungen in weitere Industriebereiche zu tragen.ˮ