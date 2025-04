„In der Form ist es nur ein Wunsch ans Christkind“

Um Ambulanzen und Fachärzte zu entlasten, sollen Patienten künftig zuerst zum Hausarzt gehen müssen – so zumindest ein Plan der ÖGK, welcher am Donnerstag für viel Wirbel in der Branche gesorgt hat. „In der Form ist es nur ein Wunsch an das Christkind“, so Kurienobmann Wolfgang Ziegler.