Hotelgutschein nach drei Jahren nicht mehr gültig

Stefanie L. aus Linz hatte am 30. Dezember 2019 auf einer Gutschein-Verkaufsplattform im Internet Coupons für einen Aufenthalt in einem Hotel in Kaprun erworben. Als sie die Gutscheine im Wert von 344 Euro Anfang 2020 einlösen wollte, hieß es, das Zimmerkontingent sei bereits erschöpft.