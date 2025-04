„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Samtpfote Aura wurde verletzt in Linz gefunden und daraufhin in eine Tierarztpraxis gebracht. Nach erfolgreicher Behandlung hat sie sich gut erholt. Ihr Auge wird leider eine dauerhafte Veränderung behalten. Abgesehen davon, geht es ihr mittlerweile schon ziemlich gut. Sie ist freundlich und Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen. In ihrem neuen Zuhause sollte ihr gesicherter Freigang zur Verfügung stehen, damit sie ihre Umgebung in Ruhe erkunden kann. Tel.: 0732/247887.