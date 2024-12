Handwerker toben: Austro-Bonus erneut in Kritik

Boni aus Österreich führen mal wieder zu Ärger, dieses Mal im benachbarten Bayern. Handwerker sind erzürnt über den gleichnamigen Bonus, denn der Zuschuss für Privatpersonen in Österreich sei ein Verstoß gegen das Beihilfeverbot. Das Geld erhalten nur Betriebe mit Sitz in Österreich, so der Vorwurf.