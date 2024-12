Schmuggel über Grenze: Ehepaar als Kokain-Dealer

Weiterhin und regelmäßig pendelten die Verdächtigen bis vor kurzem ungeniert über unterschiedliche Grenzübergänge, um das in Slowenien erworbene Suchtgift schließlich in Lokalen in Kärnten an ihre Abnehmer gewinnbringend weiterzuverkaufen. Während der Göttergatte hauptsächlich für die Schmuggelfahrten verantwortlich war, übernahm die Frau den Verkauf.