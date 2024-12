Weihnachts-Zuckerl | Krachmandel-Bonbons

Weihnachts-Zuckerl. Die Bildung der türkis-rot-pinken Zuckerlkoalition – sie zieht sich, das wäre jedenfalls der Eindruck der vergangenen Wochen. Nun aber sickern Informationen, die deutliche Fortschritte erkennen lassen. So sollen sich ÖVP, SPÖ und Neos in vielen Punkten schon sehr nahe gekommen sein. Etwa in der Steuerfrage, wo man sich über eine Energiekonzernsteuer einig sein soll, während Überstunden künftig steuerfrei werden sollen. Im Asyl-Bereich, so die Sicker-Informationen, dürfte es einvernehmlich zu Verschärfungen kommen und im Bildungsbereich, heißt es, sei man sich über ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr einig. Auch in den Bereichen Gesundheit, Verkehr und Verteidigung sei man sich weitgehend einig, hört man. Und schon hört man leise die Weihnachtsglocken bimmeln. Könnte gar das Christkind eine neue Regierung bringen? Das wohl nicht, aber vielleicht gleich danach. Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass sich eine Bundesregierung rund um den Jahreswechsel formiert. Das hatten wir schon 2019/2020 mit Türkis-Grün.