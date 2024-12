Abseits der Piste fährt das Risiko immer mit

Die Freiheit des Variantenfahrens verlangt folglich auch eine gewisse Verantwortung. Viele der Unfälle abseits der gesicherten Piste könnten durch umfassendes Wissen rund um Sicherheit, Wetterbedingungen und die richtige Vorbereitung (Material, Planung, körperliche Fitness, Fahrtechnik etc.) verhindert werden. „Wir empfehlen die Teilnahme an einem der zahlreichen Kursangebote der Alpinorganisationen, um das notwendige Wissen zu erwerben und zu üben“, rät Mario Amann, Geschäftsführer von Sicheres Vorarlberg. Er appelliert an alle Bergsportler, sich niemals allein und ohne Notfallausrüstung auf den Weg zu machen. Denn das Risiko fährt immer mit: Im Winter 2022/23 gab es in Vorarlberg 125 verunfallte und zwei tote Personen bei Variantenabfahrten.